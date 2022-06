Werkstoff Holz: Diverse Einrichtungsideen

Die Sitzskulpturen von Fritz Baumann sind expressive Naturstudien. Seine Hocker und Bänke sind im Stil der japanischen Reduktion geschaffen. Die HOCKERSTOOLS entstehen aus frisch gefällten Eichenstämmen. Die Rohlinge, die so aus einem einzigen Stück herausgesägt werden, finden beim Trocknen in einem langen Prozess zu ihrer ureigenen, archaischen Form. Als Kontrast zu den griffigen Seiten sind die Sitzflächen spiegelglatt gehobelt. Sollte beim Trocknen ein Riss entstanden sein, wird er mit einer Feder fixiert und der Makel wird so zum Blickfang.