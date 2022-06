Tipps für Stauraum in der Küche

In der Küche müssen all die Sachen untergebracht werden, die uns glücklich machen: von der Schokolade bis hin zum Obstkorb, von dem Mixer bis hin zum großen Fondue-Set. Doch leider lassen die Abstellmöglichkeiten in den meisten Küchen zu wünschen übrig. Umso wichtiger ist es dann, sich mit smarten Einrichtungsideen selbst etwas mehr Stauraum zu schaffen. Wir zeigen euch ein paar Tipps, mit denen ihr Töpfe, Accessoires & Co. optimal in der Küche unterbringen könnt.