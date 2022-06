Ein Hausboot mit toller Einrichtung

Als erstes schauen wir uns das Hausboot in seiner ganzen Pracht an. Vom gegenüberliegenden Ufer der Marne kann man sich wunderbar einen ersten Überblick über dieses besondere Zuhause auf dem Wasser verschaffen. Das Schiff aus genietetem Stahl hat eine lange Karriere in der Binnenschifffahrt hinter sich. Es ist 25 Meter lang und 4,80 Meter breit und fügt sich perfekt in die Landschaft und die ruhige Lage am Flussufer ein. Hier hat es nach vielen Jahren treuer Dienste in der Handelsmarine eine neue Aufgabe gefunden und dient jetzt einer französischen Familie als Heimat.