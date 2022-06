homify 360°: modernes Einfamilienhaus mit Anbau

Im Londoner Stadtteil Orpington steht ein traditionelles englisches Einfamilienhaus, welches eine Veränderung dringend nötig hatte. Zum Glück waren unsere Experten Arc 3 Architects & Chartered Surveyors zur Stelle, um dem Gebäude ein modernes Update zu geben. Das zweigeschossige Haus wurde dank großzügiger Anbauten und eines neuen Einrichtungskonzepts auf den neuesten Stand gebracht. Zudem wurde die Fassade überarbeitet, damit sich der Anbau harmonisch an das bestehende Gebäude anfügen konnte. So entstand ein moderner, klarer Look. Was sich noch alles getan hat und alle Vorher-Nachher-Bilder seht ihr in der folgenden Bildstrecke.