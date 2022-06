5 frische Frühlingsfarben

Türkis erinnert uns an den letzten Sommerurlaub und lässt uns bereits vom nächsten träumen. Dementsprechend wird die Farbe als befreiend, wohltuend und beruhigend empfunden und regt laut Experten zu Fantasie und Spontaneität an. Die perfekte Farbe für einen frischen Start in den Frühling! Unsere Experten von TapetenStudio.de haben diese erfrischende Nuance auf der Vliestapete Penina Lake in Szene gesetzt. Übrigens: Eine Wandgestaltung in Türkis eignet sich besonders gut für das Bad oder Arbeitszimmer.