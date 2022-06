Naturstein im Flur

Naturstein an den Wänden und dem Boden war schon recht beeindruckend, doch wie wäre es noch mit einer Treppe aus Naturstein? Lavagestein verleiht dieser Treppe ihren außergewöhnlichen Stil. Der äußerst robuste und langlebige Basaltiner, ein Naturstein aus Italien, wurde dafür verarbeitet. In höchster Präzisionsarbeit stimmte Adrian Pientka die Wandfugen und Stufenabschnitte exakt aufeinander ab. Nur so entsteht der Eindruck, dass die gesamte Treppe wie aus einem Guss gefertigt wurde.

Und das Highlight: Der Handverlauf ist beleuchtet und strahlt die Wandplatten und einen Teil der Stufen an. So können wir das imposante Gestein noch genauer betrachten.