Vorher-Nachher: Von der Behausung zur Wohnung mit Klasse

Das portugiesische Architekturbüro Atelier da Calçada entwickelt eine breite Palette von innenarchitektonischen Projekten. Unabhängig von der Größe des jeweiligen Auftrags ist das Team immer äußerst bedacht, funktionale und innovative Ideen umzusetzen, die das Beste aus jedem Raum rausholen.

Wir zeigen euch eine Wohnung, die sich in einem Gebäude aus den 1950er-Jahren befindet. In den letzten 60 Jahre schien die Zeit in der Wohnung still gestanden zu sein. Große gestalterische Eingriffe waren notwendig, um die Räume den heutigen Anforderungen anzupassen. Wir nehmen euch heute mit und zeigen euch die spannende Verwandlung.