Naturstein-Badezimmer

So, wie der gute, alte Perser-Teppich aus vielen Wohnzimmern nicht mehr wegzudenken ist, gehört auch Naturstein ins Badezimmer. Nicht, dass er im Flur oder in der Küche nicht auch gut aussehen würde – ganz im Gegenteil! Aber im Badezimmer hat sich Naturstein einfach als besonders praktisch erwiesen, da er so widerstandsfähig und leicht zu pflegen ist. Auch optisch machen die Waschbecken, Ablagen oder Fliesen an Wand und Boden natürlich so Einiges her! Je nachdem, für welche Art von Naturstein man sich entscheidet, ob man edlen Marmor bevorzugt, hellen Sandstein oder robusten Granit – diese außergewöhnlichen Badezimmer-Designs zeigen, warum es sich einfach immer lohnt, auf Naturstein zu setzen: