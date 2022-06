Coole Stores – Shoppen mit Style

Shoppen macht Spaß! Umso mehr, wenn das Ambiente des Ladens stimmt, in dem wir unser schwer verdientes Geld ausgeben. Leider sieht die Realität oft anders aus: Vollgestopfte Regale, Klamottenberge in den Umkleidekabinen und eine Einrichtung, die ihre besten Tage längst hinter sich hat, tragen nicht gerade dazu bei, uns Kunden in den siebten Shopping-Himmel zu katapultieren. Dass es auch anders geht und ein Store seine Kunden bereits beim Betreten völlig in seinen Bann ziehen kann, zeigen die Beispiele unserer Experten. In diesen Läden macht Einkaufen (oder auch einfach nur Schauen und Staunen) so richtig Spaß und die Ware an sich wird schon fast zur Nebensache.