Luxuriös-gemütliches Einfamilienhaus

Wie so viele Häuser in dieser Gegend von London war auch der Eingangsbereich dieses Gebäudes vor dem Umbau dunkel, beengt und wenig einladend. Zum Glück gehört das alles nun der Vergangenheit an. Dafür sorgen die bodentiefen Verglasungen, die viel natürliches Licht in den Bereich strömen lassen. Die angenehme Raumsituation wird durch eine sanfte indirekte Beleuchtung noch weiter verstärkt. So wird schon beim Betreten des Hauses das gestalterische Konzept deutlich gemacht, welches sich ganz dem gemütlichen Luxus verschrieben hat.