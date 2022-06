Beim Stichwort Gartenbrunnen denkt ihr an die alten gemauerten Schachtbrunnen zur Wassergewinnung oder an opulent verzierte Springbrunnen aus dem Barock oder Rokoko? Dann wird es höchste Zeit, die Gedanken mal in eine andere Richtung zu lenken. Wir zeigen euch, wie zeitgemäß und stylish moderne Gartenbrunnen heutzutage daherkommen und was für eine Bereicherung sie für euren Garten sein können. Denn eine solche Wasserstelle bringt Leben und Spaß in jeden Außenbereich und setzt mit hochwertigen Materialien und schlichten, klaren Formen edle Akzente.