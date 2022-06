Kleines Apartment in Madrid

Wir beginnen unseren Rundgang im Wohnzimmer, das gemütlich, geschmackvoll und detailverliebt eingerichtet ist. Ins Auge fällt der außergewöhnliche Couchtisch, der aus einer weiß gestrichenen Europalette besteht, die mit einer Glasplatte versehen wurde. Der klassische Teppich steht im spannenden Gegensatz zu den modernen Schwarz-Weiß-Bildern an der Wand und den grafischen Mustern auf den Kissen. Die Farbpalette beschränkt sich auf Schwarz, Weiß, Grau und Rottöne, der Holzhocker und die Zweige in der Vase am Fenster bringen eine natürliche Note mit. Insgesamt entsteht so ein stimmiges, gemütliches und individuelles Ambiente, das zum Verweilen und Wohlfühlen einlädt.