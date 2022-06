6 innovative Küchenideen

Nerven euch auch ständig die vielen Krümel, die sich beim Brotschneiden so gerne rundum das Schneidebrett und in der ganzen Küche verteilen? Dann solltet ihr euch das Brotschneidebrett von klotzaufklotz zulegen. Es hilft euch dabei, die Küche sauber zu halten, denn die Krümel landen in den geschwungenen Einkerbungen des Brettes und können so später sauber, schnell und einfach entsorgt werden. Das Brett besteht aus hochwertigem Nussbaumvollholz, das besonders formstabil, langlebig und beständig gegen Abnutzung ist.