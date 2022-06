Vom Viehstall zum minimalistischen Spa in Straubing

Wir haben wohl alle einen Raum, bei dem wir einfach nicht so recht wissen, welchen Verwendungszweck er haben soll. Daher verwendet man ihn mal zum Lagern von Winterkleidung, mal als Ankleidezimmer oder als Abstellkammer. Auch in dem denkmalgeschützen Gebäude, um das es hier geht, befand sich solch ein wandlungsfähiger Raum. Er war in seinen früheren Inkarnationen schon ein Viehstall, eine Abortgrube, eine Fahrradwerstatt und zuletzt ein Lagerraum, der kaum genutzt wurde. Eigentlich sehr schade, denn in dem großen Raum im Souterrain eines historischen Stadthauses steckte viel Potenzial. Zum Glück wurde dieses erkannt und von MAM Architekten verwirklicht. Nun befindet sich im Kellergeschoss des Straubinger Wohnhauses ein minimalistisches Spa, das zum Entspannen und Wohlfühlen einlädt. Wir zeigen euch den modernen Entwurf in der folgenden Bildstrecke.