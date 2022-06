Vom Gartenhäuschen zum Traumhaus für unter 210.000 Euro

Blicken wir zuerst in die Vergangenheit und machen uns ein Bild davon, wie groß die baulichen Veränderungen waren. Kaum zu glauben, aber so sah das Gebäude vor dem Umbau aus. Ein kleiner Bungalow, der wenig Platz für eine Familie bot. Die Spuren der Zeit sind an dem kleinen Haus nicht nahtlos vorübergegangen und so war eine Modernisierung unerlässlich.

Der Flachdachbungalow wurde bereits im Jahr 2007 grundlegend saniert, um als Ferienhaus genutzt zu werden. Die Aufstockung entstand im zweiten Bauabschnitt im Jahr 2010.