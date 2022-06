Vorher-Nacher: Altes Haus wird angesagter Wohntraum

An dieser Treppe erkennt man die Struktur des alten Siedlungshauses deutlich. Die Brüstung präsentiert sich formschön und passt sich homogen der Treppenwange an. Ein schönes Beispiel, das den behutsamen Umgang mit der Bestandsarchitektur zeigt, der nicht nur hier sondern auch in anderen Partien des Hauses ersichtlich wird.