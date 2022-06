Materialmix als Blickfang in der Wohnung

Kupfer und Beton gehören zu den absoluten Wohntrends der vergangenen und auch der kommenden Monate. Es wurde also längst höchste Zeit, die beiden Materialien in einem stylishen Wohnaccessoire zu kombinieren. Unsere Experten von GANTLIGHTS haben es getan und mit der [C1]copper Pendelleuchte eine richtig coole Lampe für moderne Einrichtungen geschaffen. In ihr vereint sich warm schimmerndes Kupferblech mit kühlem, rauem Beton zu einer zeitlosen und eleganten Designerleuchte.