Moderne Gartenhäuser sind wahre Alleskönner: Sie bieten einen idyllischen Rückzugsort, Raum für Hobbys und Platz für Fahrräder, Gartengeräte und Co. Dank ihrer modernen Gestaltung mit Stahl, Holz und verglasten Flächen passen sie sich zudem optimal an das Zuhause an. Es gibt mittlerweile so viele Gartenhäuser, Gartenlounges und Pavillons, dass die Wahl ganz schön schwer fallen kann. Daher stellen wir euch als kleine Entscheidungshilfe sechs der schönsten Entwürfe vor. Außerdem verraten wir, was ihr beim Bau eures Gartenhauses alles beachten müsst und geben Tipps für die gemütliche Inneneinrichtung. So kann der Frühling kommen!