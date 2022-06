Vorher-Nachher: Altbackenes Haus wird komplett renoviert

Viele von euch werden das kennen: Eigentlich gefällt euch euer Haus, doch es ist ein wenig in die Jahre gekommen und strahlt einfach nicht mehr so wie früher. Natürlich muss man dann nicht gleich umziehen, eine Verjüngungskur in Form einer Renovierung wirkt oft Wunder. So erging es auch den Bauherren eines Wohnhauses in Mödling in der Nähe von Wien. Daher beauftragten sie Erich Prödl Associates damit, ihr Wohnhaus zu revitalisieren. Das Ergebnis kann sich wahrlich sehen lassen, wie die folgende Bildstrecke beweist!