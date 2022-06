homify 360°: Natürliche Villa in Brasilien

Brasilien ist immer ein beliebtes Ziel für unsere homify 360°-Rundgänge. Das liegt zum einen an den genialen Projekten, die unsere brasilianischen Architekten dort immer wieder verwirklichen und zum anderen der wunderschönen Landschaft, in welche diese Häuser und Villen eingebettet sind. Die heutige Immobilie steht in der Nähe der Stadt Petrópolis in den malerischen Bergen, die sich rund um die Millionenmetropole Rio de Janeiro erheben. Verantwortlich für das Projekt ist unser Experte Chico Gouvêa, der das Haus seiner Umgebung perfekt angepasst hat und dabei auf typisch brasilianische Elemente und Traditionen setzte.