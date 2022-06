Modernes Haus am Hang

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

Das Haus Lehnert befindet sich in idyllischer Lage hoch über dem Rhein gelegen. Vom Haus aus hat man ebenfalls einen guten Blick auf eine alte Burg. Der Bauherr suchte sich die Lage sorgfältig aus und ließ das Gebäude ganz nach seinen persönlichen Wünschen gestalten. Daher überzeugt nicht nur der Ausblick: Auf einem großzügigen Grundstück wurde das Gebäude so konzipiert, dass es sich einerseits harmonisch in die umgebende Natur einfügt und andererseits elegant aus ihr herausragt.

An solch einem steilen Hang zu bauen, bietet allerdings nicht nur Vorteile: Bei diesem Grundstück musste ein Anstieg von ca. 14 Metern von der straßenseitigen bis hin zur rückwärtigen Grundstücksgrenze überwunden werden. Dazu kam noch ein ca. sieben Meter großes Quergefälle. Das verlangte allen Beteiligten – Architekten, Inennarchitekten sowie den Bauleitern – einiges ab. Doch mit genug Geduld und der nötigen Expertise konnte ein wahres Traumhaus geschaffen werden, welches durch 42 Stufen zu erreichen ist und in drei Ebenen gegliedert wurde.