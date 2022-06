Botanischer Garten Chenshan in Shanghai

Hier können wir die räumliche Komposition der Gartenanlage besonders gut nachvollziehen. Geprägt ist die Topographie von den aufgeschütteten Hügeln, insbesondere dem bestehenden 70 Meter hohen Berg, dem See sowie einem bandartigen Gartenring, der all dies umgibt. In diesen Ring sind alle wichtigen Gebäude des Geländes, wie das Eingangsgebäude, die Gewächshäuser und ein botanisches Forschungszentrum, integriert und werden auf diese Weise zu einem untrennbaren Teil der Landschafts- und Gartenarchitektur. In dieser Ausrichtung finden sich übrigens auch zahlreiche Bezüge auf chinesische Traditionen wie das Feng Shui Prinzip oder die Symbolik von Quadrat und Kreis.