homify 360°: Generationenübergreifendes Wohnen im 10-Familienhaus

Hier sehen wir das Gebäude von der anderen Seite. Die gekrümmte Form des Hauses wurde durch das Grundstück und den Bogen des angrenzenden Deichs und Flussverlaufs der Aller vorgegeben. Um die Höhe des Gebäudes optisch zu reduzieren, wurde in senkrechten Volumen-Layern gearbeitet. Fassade, Laubengang, Wohnungen und Dachterrassen sind so abgestuft, dass die Höhen der Nachbarbebauung optisch aufgenommen werden konnten. Da die Länge des Gebäudes die Bewohner der oberen Etagen darin behindern würde, den hinteren Garten und den Deich auf kurzem Weg zu erreichen, wurde das Erdgeschoss in der Mitte getrennt und ein Tunnel in den Garten geschaffen. Um den Erdgeschossgrundriss wiederholen zu können, wurde darüber der Technikraum für das ganze Gebäude platziert.