homify 360°: Holzhaus mit Glas in den Bergen

Dieses Projekt sollte jedes Herz eines gestressten Städters im Sturm erobern. Denn im absoluten Einklang mit der Natur wurde ein Wohnhaus geschaffen, das sich in einer der schönsten Kulissen wiederfindet. Eingebettet in der bergigen Umgebung Österreichs und den saftig grünen Wiesen scheint das Haus mit der umliegenden Landschaft zu verschmelzen. Die Kombination aus Glas und Holz findet in dem Projekt ein harmonisches Gefüge.

Der Wunsch der Bauherren war es, ein Haus zu bauen, das das ortsübliche Erscheinungsbild widerspiegelt. So orientieren sich die Materialien und die formale Umsetzung stark an der benachbarten Bebauung und werden bestens in die Kulturlandschaft von Bad Ausseer integriert.

Geplant und gebaut wurde das Haus von dem Architekturbüro hohensinn architektur. Das Büro wurde mit dem Steirischer Holzbaupreis für handwerkliche Leistungen ausgezeichnet.