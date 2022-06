Coole Lampen von deutschen Designern

Unsere Experten von rohes wohnen entwerfen und produzieren kleine Serien aus Beton. Dabei entstehen einfache Produkte, die sich mit klarer Formensprache in ihre Umgebung einfügen, ohne sich in den Vordergrund zu drängen – wie zum Beispiel diese elegant geschwungene Betonleuchte, deren Schirm sich weit aufspannt und in weichem Schwung zu den Rändern fast senkrecht einfügt. Diese Lampe fügt sich harmonisch in jede Einrichtung ein, setzt sich dabei aber trotzdem als souveräner Blickpunkt im Raum durch. Design, Formbau und Produktion finden in Köln statt.