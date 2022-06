Kinderbetten mit Fun-Faktor

Das Bett ist wohl das wichtigste Möbelstück in jedem Kinderzimmer. Schließlich ist es wichtig, dass die lieben Kleinen nachts gut schlafen, sich von den Erlebnissen des vergangenen Tages erholen und Kraft und Energie tanken für neue Abenteuer. Das Kinderbett sollte also nicht nur bequem und gemütlich sein, sondern natürlich auch besonders sicher. Eltern, die ein Bett für ihre Kids kaufen, achten dementsprechend sehr darauf, dass das Möbelstück standfest und kippsicher ist, keine scharfen Kanten aufweist und dass sich keine Schadstoffe in Kunststoffen, Lacken und Textilien verbergen. Doch neben diesen Aspekten der Sicherheit und des Komforts spielt beim Kinderbett auch die Optik eine große Rolle. Wir haben mal ein paar besonders schöne Kinderbetten mitgebracht, die nicht nur die Augen der Kleinsten zum Leuchten bringen.