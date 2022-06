Holzboden mit Fußbodenheizung verlegen

Wer in Berlin wohnt, der kennt diese verhüllten Häuser aus dem Stadtbild all zu gut. Es tut sich viel in der Hauptstadt Berlin. Viele Altbauten werden saniert und auf einen zeitgemäßen energetischen Standard gebracht. Dazu zählt nicht nur, das Dämmen der Häuser sondern auch das Verlegen eines neuen Bodens. Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus, in dem auf insgesamt 1200 Quadratmetern ein Lithotherm Heizsystem verbaut wurde. Der Grund für das spezielle System waren die Gewichtsersparnis, die geringe Aufbauhöhe und die trockene Verbauweise.