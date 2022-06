homify 360°: Winziges japanisches Haus am Fluss

In Japan ist Platzmangel ein echtes Problem. Kleine Wohnungen in Hochhäusern oder weit außerhalb der Stadt sind die ungünstige Folge. Heute zieht es uns nach Yokosuka, einer Stadt 70 km von Tokio entfernt. Hier wurde für eine dreiköpfige Familie auf nur 52,14 qm ein winziges Haus errichtet, das durch seine ungewöhnliche Form und sein besonderes Raumprogramm besticht. In einer Stadt, in der auf einem Quadratkilometer durchschnittlich 4.120 Menschen wohnen, ist ein eigenes Haus ein echter Luxus. Warum das Gebäude von innen gar nicht klein und gedrängt wirkt, zeigt euch die folgende Bildstrecke. Viel Spaß!