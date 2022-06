moveo. – ein weitgereistes Regalsystem

Aus alten, ausgedienten Dingen, die von anderen ausrangiert und weggeworfen wurden, machen unsere Experten die coolsten Sachen. So werden alte Straßenschilder zu ausgefallenen Stühlen, Kabelrollen zu Wohnzimmertischen und alte Bahnwagons zu Kommoden. Upcycling lautet das Zauberwort. Das Konzept, das dahintersteckt, ist ebenso einfach wie effektiv: Aus Abfallprodukten oder kaputten Alltagsgegenständen entstehen in liebevoller Aufbereitung neue Produkte. Diese sehen nicht nur super stylish aus, sondern versprühen dank ihrer aufregenden Vorgeschichte einen ganz besonderen Charme. So wie das Regalsystem moveo. Hier hat nämlich jeder Bestandteil und jedes Modul seine ganz eigene Geschichte erlebt – Einwegpaletten haben bereits so einiges durch die Welt transportiert, Fahrradschläuche viele Kilometer zurückgelegt und auch die Winkel aus Metallverschnitt gehören noch lange nicht zum alten Eisen. Auf den folgenden Fotos könnt ihr selbst sehen, wie moveo. Nachhaltigkeit mit Design und Funktionalität verbindet.