Der eigene Garten ist für die meisten von uns eine ganz besondere, kleine – oder auch nicht so kleine – grüne Oase, in der man entspannen und vom Alltag abschalten, gemütlich grillen, sonnenbaden und frische Luft tanken kann. Was einem sonst noch wichtig ist – ob man sein eigenes Gemüse ernten, sich an bunten Blumen erfreuen, dem Hund Auslauf bieten oder heiße Sommerpartys feiern will -, ist natürlich Geschmackssache. Aber ebenso wie innerhalb unserer vier Wände, möchten wir auch draußen nicht auf ein stimmungsvolles und inspirierendes Ambiente nicht verzichten. Dass man dieses nicht nur mit der richtigen Bepflanzung und dem gelegentlichen Griff zum Rasenmäher erzielen kann, zeigen wir euch in diesem Ideenbuch, in dem wir euch verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten und Gartendesign Ideen vorstellen wollen.