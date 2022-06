Renovierung eines 1970er-Jahre Hauses in Wiesbaden

Werfen wir einen kurzen Blick in das renovierte Badezimmer. Dieses gewann an Fläche, um auch einer vierköpfigen Familie Stand zu halten. Der Boden und die Wände wurden mit anthrazitfarbenen Fliesen versehen. Die Sanitärmöbel wurden in schlichtem Weiß gehalten. In Kombination ergibt sich ein zeitloses Design, das auch in einigen Jahren noch ansehnlich sein wird.