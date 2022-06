10 Tipps für Gemütlichkeit im Schlafzimmer

Da wir durchschnittlich ein Drittel unseres Lebens mit Schlafen verbringen, ist eine gemütliche Umgebung nicht zu unterschätzen. Denn nur, wenn das Schlafzimmer optisch Ruhe ausstrahlt, können wir hier nach einem stressigen Arbeitstag Entspannung finden. Dass man in einem aufgeräumten Raum, in dem regelmäßig das Bett gemacht und gelüftet wird, am besten schläft, ist kein Geheimnis. Wie man jedoch Ordnung in sein Schlafzimmer bringt und warum auch die richtige Raumbegrünung zum Wohlbefinden beitragen kann, verraten wir euch heute. Von Duftkerzen bis Kissen, von Aufbewahrungstipps bis hin zur passenden Wandfarbe – mit diesen einfachen Einrichtungs-Tricks gelingt es, das Schlafzimmer zum ultimativen Ruhepol zu machen und die Grundlage für süße Träumen zu schaffen. Hier sind 10 Tipps für eine gemütliche Atmosphäre im Schlafzimmer: