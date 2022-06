Das clevere Einfamilienhaus

Hier wurde die Falttür kurzerhand zwischen die beiden Bereiche des variabel genutzten Multifunktionsraums geschoben. So entsteht ein ruhiger, privater Bereich, in dem es sich vorzüglich am Schreibtisch arbeiten lässt. Der Clou: Der Schreibtisch lässt sich ganz einfach in die Wand einklappen, sollte man ihn nach getaner Arbeit nicht mehr benötigen.