Der 40. Pritzker-Preis 2015: Frei Otto

© creative commons

Frei Otto wurde am 31. Mai 1925 in Siegmar geboren und starb am 9. März 2015 in Warmbronn, Baden-Württemberg. Ungewöhnlich ist bereits der Vorname, Frei. Diesen wählte die Mutter aus, da sie Freiheit als wichtigstes Gut empfand. Sein Leben bot dem deutschen Architekten viele unterschiedliche Stationen. Die väterliche Seite der Familie war von Beruf Bildhauer und sah für Frei Otto den gleichen beruflichen Werdegang vor. Er entschied sich jedoch anders und begann mit dem Architekturstudium an der Technischen Hochschule in Berlin. Aufgrund seines Hobbys, dem Segelfliegen, wurde die Leidenschaft für Leichtbauweise entfacht. Die Studiendauer hielt jedoch nicht lange an, weil der junge Mann in den Krieg eingezogen wurde und auch in Kriegsgefangenschaft war. Er setzte sein Studium danach fort und reiste im späteren Verlauf für eine Studienarbeit nach Amerika. Im Jahr 1954 erschien seine Dissertation mit dem Titel „Das hängende Dach“. Hier erläuterte er die Bautechnik zugbeanspruchter Flächentragwerke. Otto eröffnete ein Architekturbüro in Berlin und erhielt Lehraufträge an unterschiedlichen Universitäten und Hochschulen in ganz Deutschland. Im Jahr 1961 gründetet er die Forschungsgruppe, die den Namen Biologie und Bauen trug. Die Natur wurde in die Entwürfe immer stark einbezogen. Bis zu seinem Tod arbeite er als Architekt in seinem Büro in Warmbronn.

Den letzten Pritzker-Preisträger findet ihr in dem Ideenbuch: Architektur aus Karton – Shigeru Ban