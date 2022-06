Als Inspiration für den 800 m² großen Spa-Bereich des Zhero Hotel Kappl diente die moderne Interpretation einer Bergklamm. So ist der Pool umgeben von schräg stehenden Felswänden, die den Bereich gliedern, um intime Bereich zu schaffen und gleichzeitig Funktionen wie zum Beispiel die Duschen aufnehmen. Aus dem Fels ergießt sich ein Wasserfall in den Pool und im Kontrast dazu prasselt das Kaminfeuer in der angrenzenden Lounge.