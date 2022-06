Fassaden aus Naturstein

Das sogenannte Trockenmauerwerk – also der Bau von Mauern ohne die Verwendung von Mörtel – ist aus statischen Gründen eigentlich nicht für den Hausbau geeignet. Bei diesem ungewöhnlichen Projekt in der Nähe von Alicante, Spanien, spielte man jedoch mit der historischen Bauweise und den gleichzeitig modernen Formen, durch die sich das Gebäude ganz harmonisch in seine natürliche Umgebung integriert.