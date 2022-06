Vorher-Nachher: Renovierung eines denkmalgeschützten Hauses in Schottland

Es gibt einige Dekaden, die wir style-technisch lieber vergessen würden. Die 1970er-Jahre gehören definitiv dazu. Aus unerfindlichen Gründen waren damals nämlich die Farben Braun und Gelb der letzte Schrei, gerne in Kombination mit grellen Tapeten, Flokatiteppichen und der Verwendung von sehr viel Holz. Zum Glück sind diese Zeiten nun vorbei – nur in dieser schottischen Küche nicht, wie es scheint. Eine altmodische hölzerne Arbeitsfläche war übersät von einem Sammelsurium an allerlei Gerätschaften, die die Küche überladen und leicht chaotisch wirken ließen. Zudem war es in der alten Küche dunkel und beengt. Wie beim seltsam niedrig angebrachten Treppengeländer wirkten auch die alten hölzernen Oberschränke komisch platziert, was dem Aussehen der Küche auch nicht gerade half.