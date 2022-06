Ein Strandhaus in Cornwall

Welcher Einrichtungsstil bietet sich wohl an, wenn es darum geht, einem kleinen Häuschen direkt am Meer in Sachen Interior Design ein wenig auf die Sprünge zu helfen? Richtig, unsere Experten von Leivars entschieden sich für einen maritimen Beach-Look, allerdings in einer erfrischend modernen und echt coolen Variante. Die typischen Merkmale wie Streifen, maritime Accessoires und frisches Blau blieben erhalten, aber im Gegensatz zum klassischen Maritim-Look kommen in diesem Einrichtungskonzept keinerlei rot-weiße Ringel, keine Sandtöne und auch kein typischer Beach-Shabby-Chic vor. Stattdessen ist die Farbpalette in reduzierten Grautönen gehalten und Texturen und Materialien kommen ebenso modern wie hochwertig daher. Wir lieben diese überraschende Interpretation von maritimem Wohnen und sind begeistert von diesem Zuhause, in dem die Balance zwischen Style und Gemütlichkeit perfekt umgesetzt wurde.