homify 360°: Kleines Atelier-Haus in den Bergen

Gen Tal öffnet sich ein großer Ausschnitt, der einen Außenraum für den Schaffenden darstellt. Hier wurde ein Baukörper aus dem Volumen subtrahiert und die baulichen Konturen blieben bestehen. Der kantige Ausschnitt gleicht der skulpturalen Masse des Berges.

Weitere Anregungen einem Haus in den Bergen findet ihr in dem Ideenbuch: Wohnhaus in den Bergen in Oberbayern