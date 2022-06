Haustierzubehör für liebe Vierbeiner

Was schönes Design und praktische Funktionen angeht, denken wir nicht nur an uns selbst. Auch für unsere vierbeinigen Freunde und Mitbewohner ist uns das Beste gerade gut genug. Denn natürlich sollen sie es in ihrem Körbchen so gemütlich wie möglich haben, aus hübschen und sauberen Näpfen fressen und auch auf Reisen komfortabel und bequem unterwegs sein. Neben coolen Styles und niedlichen Designs kommt es aber gerade in Sachen Haustierzubehör auch auf Funktionalität an, denn alles, was mit unseren Vierbeinern in Kontakt kommt, muss so einfach wie möglich sauber zu halten und zu reinigen sein. Die folgenden Ideen überzeugen mit Sicherheit nicht nur Hund, Katze und Co., sondern auch Herrchen und Frauchen.