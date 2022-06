Top 5: günstige Häuser, Vorher-Nachher-Projekte und mehr

Jeder kennt das: Unter der Woche ist einfach zu wenig Zeit, um alles zu lesen, was einen interessiert. Deswegen präsentieren wir euch an dieser Stelle jeden Sonntag die Highlights der vergangenen Woche. Diesmal haben wir einige echte Blockbuster: günstige Häuser ab 20.000 Euro, atemberaubende Vorher-Nachher-Projekte und ein komplett schwarzes Haus. Seid ihr so gespannt wie wir, welches Ideenbuch es auf den ersten Platz geschafft hat? Dann lest schnell weiter…