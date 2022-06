5 Traumhäuser in Frankreich

Unser zweites französisches Traumhaus ist ebenfalls ein Holzhaus, steht aber in einer völlig anderen Umgebung – und zwar direkt am Atlantikstrand in Saint-Girons-Plage. Unser Experte EURL Cyril DULAU architecte hat seinen Kunden den Traum vom Wohnen direkt am Meer mit diesem besonderen Haus erfüllt, das zwar nicht komplett auf Stelzen gebaut ist wie die typischen Pfahlbauten, die man direkt am Meer häufig vorfindet, aber vom Stil her deutlich an solche Gebäude erinnert.