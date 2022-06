Es dauert nicht mehr lange, bis wir die Gartensaison 2015 offiziell einläuten können. Dazu gehören natürlich auch die passenden Outdoor-Möbel, denn immer nur im Gras liegen wird auf Dauer auch langweilig. Stattdessen lieben wir dieses Jahr so richtig bequeme und gerne auch ein wenig luxuriöse Möbel, die unseren Garten zum Wohnzimmer machen und sich kaum noch von den Modellen unterscheiden, die wir im Inneren unserer vier Wände haben. Welche Gartenmöbel Trends 2015 sonst noch so angesagt sind, zeigen wir euch in diesem Ideenbuch.