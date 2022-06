Vom Bunker zum sagenhaften Häuschen

Der ehemalige Bunker liegt halb versteckt inmitten der idyllischen, grünen Umgebung des niederländischen Rivierenlands, in dem zahlreiche kleine, historische Festungsstädte zu finden sind, die während des Zweiten Weltkriegs eine zentrale Rolle spielten. Während die Festungen früher Angreifer und Feinde auf Abstand halten sollten, sind heutzutage Besucher hier überall herzlich willkommen. So auch in diesem besonderen Bunker, der jetzt als Ferienhaus dient. Um den knappen Wohnraum zu erweitern, wurde oberhalb der Erde eine Holzterrasse errichtet, auf der man bei schönem Wetter grillen, sonnenbaden und ganz entspannt die Seele baumeln lassen kann.