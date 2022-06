Viele Häuser für eine Familie in der Fränkischen Schweiz

Auf der gegenüberliegenden Seite platziert sich der weiße Küchenblock, der ein unaufdringliches Design hat und im Raum sehr dezent wirkt. Hinter der ornamentreichen Wand siedelt sich eine Faltwerktreppe an, die in das erste und zugleich höchste Geschoss des Hauses führt. Das moderne Design wird durch eine scheinbar nahtlose Verbindung zwischen Trittstufe und Setzstufe erreicht. Es scheint, als ob die Treppe aus einem Stück gefaltet wäre, daher auch der Name Faltwerktreppe. Die Befestigung der Treppe erfolgt in den meisten Fällen über Bolzen in der Wand.