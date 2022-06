Originelle Wohnideen

Ein weiteres witziges Wohnaccessoires aus dem Hause Werkhaus ist dieser Telefonzellenhocker. Eine Hommage an die gute, alte gelbe Telefonzelle, die hierzulande einst das Straßenbild prägte und heute vom Aussterben bedroht ist. Mit diesem Hocker könnt ihr ein Stück deutscher Kommunikationsgeschichte in eurem Zuhause aufleben lassen. Und falls es doch ein anderer Look sein soll – unsere Experten haben über 180 farbenfrohe Motive unterschiedlicher Stilrichtungen und Themenbereiche im Petto.