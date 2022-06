homify 360°: Urlaub im Spiegel-Haus in Bozen

Ihr habt noch keine Ahnung, wo der nächste Urlaub stattfinden soll? Wir hätten da eine Idee: in einem Spiegelhaus in Bozen, Südtirol. Umringt von der bergigen Landschaft und eingefasst in einen grünen Kessel, der mit mediterranen Pflanzen bewirtschaftet wird, findet sich dieses kleine Wunder der modernen Architektur.

Verantwortlich für den Bau und die Planung war das in Bozen ansässige Architekturbüro Peter Pichler Architecture. Dies schuf ein außergewöhnliches Domizil, das sich von der bestehenden Architektur enorm absetzt und zugleich bestens eingliedert. Wie dieser Widerspruch zustande kommt und dennoch sinnig ist, werdet ihr in den folgenden Bildern schnell verstehen.