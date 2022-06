Das Hotel Pullman Basel Europe liegt in der Nähe der Basler Altstadt und der Messe. Es soll den Gästen als Gegenpol zur Hektik und zum Trubel der Großstadt eine Ruheoase bieten. Bereits in der Lobby fühlt man sich von fein nuancierten Farben und gezielt eingesetzten, edlen Materialien willkommen geheißen und erlebt so direkt beim Betreten des Hotels eine ruhige, ausgeglichene und zeitlose Eleganz, die sich durch das gesamte Gebäude zieht.