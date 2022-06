Kleines Haus mit ganz viel Platz

Sehr puristisch und reduziert gehalten ist auch der Treppenaufgang, der ins Dachgeschoss führt. Über eine geländerlose Betontreppe, die durch Spots an der Wand beleuchtet wird, gelangt man in die oben gelegenen Räume. Große, weiße Einbauschränke im Flur gliedern sich nahtlos in die moderne Optik des gesamten Hauses ein und garantieren einen stets aufgeräumten Gesamteindruck.