homify 360°: Holzhaus mit 160 Quadratmetern für eine Familie

Im Erdgeschoss des Hauses grenzt an den Wohnbereich eine Holzterrasse an, die, aufgrund der Platzierung des Gebäudes an einem Hang, erhöht ist. Da der Außenraum aufgrund des überkragenden Obergeschosses teilüberdacht ist, kann man hier auch bei regnerischen Sommertagen gemütlich draußen verweilen. Das auskragende Obergeschoss liegt auf einem Betonrahmen. Dieser nimmt zur rechten Seite des Baukörpers einen Steg auf, der sich entlang der Häuserfassade fortsetzt und eine Verbindung zum Garten herstellt. Die Brüstung aus Edelstahl ist vom Design sehr unaufdringlich und lenkt nicht von dem dominanten Material Holz ab.

Möbliert wurde die Terrasse mit zwei Acapulco Chairs. Der Name des Stuhl rührt von der schillernden Metropole Acapulco. Der Designer des Stuhls ist unbekannt. Angeblich soll eine Franzose im Jahr 1953 in Acapulco, Mexico Urlaub gemacht haben und dort am Pool den Einfall gehabt und eine Skizze angefertigt haben. Quelle seines Entwurfs war eine Kombination aus einem Stuhl und einer Hängematte. Wir wissen nicht, ob diese Geschichte eine überlegte Marketingstrategie war, oder auf Wahrheit beruht. Aber ob nun wahr oder falsch, der Stuhl ist zu einer Ikone geworden und bietet trotz seines ausgefallenen Designs wirklich viel Komfort.